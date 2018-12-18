Для мобилизации в Украине нет причин - Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Нынешняя ситуация в Украине находится под полным контролем государства и не требует объявления мобилизации, однако в случае открытой масштабной наземной агрессии России она будет объявлена немедленно. Об этом заявил президент Петр Порошенко во вторник, 18 декабря, в Тернополе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодняшняя ситуация в стране полностью контролируется. Наши Вооруженные силы и все силовые подразделения обеспечивают безопасность граждан", - сказал глава государства во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом.

Порошенко заверил, что мобилизация не будет объявлена, если не случится открытой широкомасштабной агрессии со стороны РФ.

"Я заявлял, что мы не будем объявлять мобилизацию, если не произойдет открытой масштабной наземной агрессии Российской Федерации против Украины", - сказал президент.

По его словам, на этот случай у него "все указы о мобилизации заготовленные" и не придется "бегать и спрашивать разрешения" у Верховной Рады на объявление мобилизации.

Глава государства также напомнил обстановку в украинском парламенте во время рассмотрения указа о введении военного положения, когда некоторые нардепы предлагали провести социологический опрос о том, вводить ли военное положение или нет.

"А потом - социологические опросы - защищать нам государство или нет. Так они представляют себе защиту государства. Сейчас защита государства возложена на плечи верховного главнокомандующего, и он несет ответственность перед украинским народом. Я уверяю вас, я действовал, и будут действовать решительно, чтобы защищать Украинское государство, и, имея армию, мы будем действовать эффективно", - заверил президент.

Кроме того, он напомнил, что в настоящее время призывники срочной службы в зону проведения операции объединенных сил на Донбассе не направляются.

"Они занимаются исключительно боевой подготовкой и обучением, но если кто-то из них выразит желание подписать контракт, пройти соответствующее обучение, только в этом случае, добровольно, он может принять участие в ООС", - подчеркнул Порошенко.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что в связи с введением военного положения общей мобилизации не будет.

Также сообщалось, что жителям Путивльского района Сумской области, граничащей с Россией, от имени Минобороны Украины присылают смс с просьбой прибыть в ближайшую воинскую часть.