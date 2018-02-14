Для монетизации субсидий выпустят банковские карты

Источник: Корреспондент.net

Монетизация льгот и субсидий украинцам, которые проживают в домах ОСМД, будет происходить в два этапа. Об этом было решено в среду, 14 февраля, во время встречи представителей Минсоцполитики и объединений совладельцев многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что на встрече министра соцполитики Андрея Ревы с представителями ОСМД из разных городов Украины был выработан двухэтапный алгоритм введения монетизации льгот и субсидий гражданам, проживающим в домах ОСМД.

В соответствии с планом, первый этап должен быть переходным. Предусмотрено, что монетизация льгот и субсидий на все виды взносов в ОСМД, которые охвачены действующей системой социальной защиты, вводится, начиная с начислений таких взносов, с января 2018 года.

"Начиная с начислений за январь 2018 года, ОСМД насчитывают совладельцам взносы в полном размере (без уменьшения их на сумму льгот и жилищных субсидий). Местные органы социальной защиты населения при поступлении средств из Государственного бюджета перечисляют суммы льгот и жилищных субсидий гражданам-получателям льгот и жилищных субсидий на текущие счета ОСМД и одновременно присылают ОСМД реестры граждан, за которых перечислены льготы и субсидии, с указанием сумм за каждого гражданина. ОСМД относят такие средства в счет уплаты гражданином соответствующих взносов и уменьшают ему начисления в последующих периодах", - говорится в сообщении.

В то же время вторым этапом должен быть выпуск специальных банковских карточек, на которые будут зачисляться льготы и жилищные субсидии в денежном виде. Дата выпуска таких "социальных карточек" будет определена дополнительно.

В Минсоцполитики отметили, что для реализации такого алгоритма стороны согласились срочно совместно с другими заинтересованными ведомствами разработать необходимые изменения в законодательство. Пока эти позиции требуют согласования с Минрегионом, Минфином, Госказначейством, ГФС, Национальным банком Украины.