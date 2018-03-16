Для перехода на е-учебники школы снабдят нетбуками и WI-FI

Источник: Українські новини

Министерство образования и науки намерено выделить нетбуки для экспериментальных классов и оборудовать их сетью WI-FI в рамках эксперимента по введению электронных учебников.

Об этом говорится в проекте плана реализации эксперимента по внедрению электронных учебников.

Вместо закупки бумажных учебников планируется апробировать другой механизм оплаты, связанный с доступом к электронному учебнику.

Для контроля скачивания и использования учебников предусмотрено создать механизм идентификации учеников и учителей.

Для полноценного тестирования в каждом экспериментальном классе планируется создать цифровую учебную среду: интерактивную панель, роутер WI-FI, высокоскоростной Интернет.

Для этих классов выделяются устройства для использования е-учебника - планшеты или нетбуки.

Согласно проекту плана, в 2018 году на проведение эксперимента направляются средства, рассчитанные на разработку е-учебников.

Предполагается, что в эксперименте в 2018-2019 учебном году примут участие 100 школ, в 2019-2020 - 200 школ, в 2020-2021 - 300 школ.

В документе также описана концепция Национальной электронной образовательной платформы.