Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"
Источник: DW
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и кандидат в президенты РФ Ксения Собчакнамерены создать совместную партию. "Да, теперь у нас и у вас есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее "Партия перемен" (к лучшему)", - написал Гудков в своем Telegram-канале в четверг, 15 марта.
"При этом сама партия будет переформатирована, и е существование наполнится новым смыслом, - пообещал Гудков. - Мы не собираемся быть "конструктивной оппозицией": ее время, если и было, давно прошло. Мы - антипутинская партия". Он также добавил, что в партии ждут "всех тех, кто разделяет демократические взгляды".
Главной целью новой партии станет участие и победа в парламентских выборах 2021 года, подчеркнул Дмитрий Гудков. Если "Партии перемен" удастся пройти в Госдуму, она будет выступать за отмену статьи 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме, а также усиление парламентского контроля за правоохранительными органами, пообещал политик.