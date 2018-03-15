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15.03.2018

Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"

Источник: DW

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и кандидат в президенты РФ Ксения Собчакнамерены создать совместную партию. "Да, теперь у нас и у вас есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее "Партия перемен" (к лучшему)", - написал Гудков в своем Telegram-канале в четверг, 15 марта.

По словам Гудкова, новое политическое объединение будет создано на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева, выдвинувшей Собчак в президенты. Он  пояснил, что это решение связано с тем, что у "Гражданской инициативы" есть лицензия, "получить которую для новой партии нереально".

"При этом сама партия будет переформатирована, и е существование наполнится новым смыслом, - пообещал Гудков. - Мы не собираемся быть "конструктивной оппозицией": ее время, если и было, давно прошло. Мы - антипутинская партия". Он также добавил, что в партии ждут "всех тех, кто разделяет демократические взгляды".

Главной целью новой партии станет участие и победа в парламентских выборах 2021 года, подчеркнул Дмитрий Гудков. Если "Партии перемен" удастся пройти в Госдуму, она будет выступать за отмену статьи 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме, а также усиление парламентского контроля за правоохранительными органами, пообещал политик.

 

 

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