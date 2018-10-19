Днем на Донбассе было 10 обстрелов, ранен военный

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 19 октября, сепаратисты по состоянию на 18:00 совершили 10 обстрелов в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, три из них - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В боях ранен один украинский военный, сообщает в пятницу пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом наибольшая активность зафиксирована вблизи Авдеевки, где для корректировки огня использовались беспилотники.

В частности, по данным штаба ООС, обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Гнутово и Лебединское.

"Вследствие обстрелов на Донецком направлении ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие ответного огня", - говорится в сообщении.