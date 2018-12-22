Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС

Источник: Корреспондент.net

С начала суток, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:00 субботы сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, указано, что сепаратисты вели прицельный обстрел с гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

"Потери среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.