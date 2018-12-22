22.12.2018
Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС
Источник: Корреспондент.net
С начала суток, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:00 субботы сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня.
В частности, указано, что сепаратисты вели прицельный обстрел с гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.
"Потери среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.
Новости раздела
Украина
22.12.2018
Накопительная пенсия не заработает с января - Рева
Минсоцполитики будет обращаться в Верховную Раду с предложением отложить введение накопительной пенсионной системы на год.
Украина
21.12.2018
Украина предлагает России провести обмен заложниками 5 января
Украинская сторона готова помиловать и передать ОРДЛО 72 арестованных сепаратистов
Украина
21.12.2018
СБУ заявила о новых версиях в деле Гандзюк
Следствие отрабатывает версию причастности к убийству Гандзюк должностных лиц, которые занимаются незаконной вырубкой леса.
Украина
21.12.2018
Fitch оценило новую программу МВФ для Украины
Способность Украины платить по долгам будет зависеть от успешности выполнения программы сотрудничества с МВФ, считают аналитики агентства.
Украина
21.12.2018
В Запорожье к двери магазина прикрепили гранату
На замке магазина с меховыми изделиями на улице Лермонтова продавцы обнаружили гранату.
Украина
21.12.2018
ООС: днем на Донбассе применяли запрещенное оружие
На Донбассе днем зафиксировано применение со стороны сепаратистов вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Украина
21.12.2018
В Украине сократилось промпроизводство
В январе-ноябре 2018 года по сравнению с январем-ноябрем 2017 года промпроизводство выросло на 1,6%.
Украина
20.12.2018
МВФ обнародовал текст Меморандума о политике в рамках новой программы
МВФ обнародовал текст Меморандума о новой программе
Украина
20.12.2018
Рада обязала УПЦ изменить название
Рада обязала Украинскую православную церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви
Украина
20.12.2018
Меморандум с МВФ: цены на газ для населения и промышленности будут одинаковыми
"Нефтегаз" будет продавать газ для бытовых потребителей и компаний-производителей тепловой энергии по рыночным ценам.
Украина
20.12.2018
Из Германии в Харьков вернулась картина известного художника, исчезнувшая во времена Второй мировой
Картина будет представлена на выставке в Харьковском музее 26 декабря
Украина
20.12.2018
На Азове построят морскую военную базу - Полторак
В Министерстве обороны начали работы по строительству морской военной базы вблизи Азовского моря.
Украина
20.12.2018
В Кабмине назвали дату подписи ЗСТ с Израилем
Украина и Израиль подпишут соглашение о зоне свободной торговле в первые месяцы 2019 года.
Украина
20.12.2018
Красный Крест требует от РФ доступ к морякам
В Международном комитете Красного Креста обеспокоены ситуацией с захватом украинских моряков.
Украина
19.12.2018
СБУ сняла обвинения с Ахметова и Ефремова в финансировании терроризма, - депутат Рады Луценко
СБУ закрыла дело в связи с отсутствием состава преступления
Украина
19.12.2018
Под Киевом полицейские остановили автомобиль, в котором оказался похищенный мужчина
У мужчины требовали 40 тыс. евро выкупа
Украина
19.12.2018
В Тернополе в пожаре погиб народный артист Украины
96-летний актер Петр Ласточка погиб в собственой квартире
Украина
19.12.2018
От пассивного курения можно умереть: Супрун рассказала о вреде табачного дыма
У грудничков дым может вызвать внезапную смерть
Украина
19.12.2018
Порошенко уволил Богомолец с должности своего внештатного советника
Богомолец была советником Порошенко вне штата
Украина
19.12.2018
ООН: на Донбассе погибли свыше 3300 мирных жителей
Вместе с пассажирами сбитого малазийского лайнера жертвами конфликта стали 3318 гражданских, пострадали около 9000 человек.
Украина
19.12.2018
В Киеве зажгли главную елку страны
В этом году на главной 25-метровой елке страны более полторы тысяч игрушек и три километра гирлянд.
Украина
19.12.2018
Денисова назвала число переселенцев в Украине
Преимущественно с оккупированных территорий, по данным омбудсмена, выезжает молодежь и люди среднего возраста.
Украина
18.12.2018
Ученые сделали открытие, как значительно ускорить лечение рака
Подход "опухоли в пробирке" помог успешно предсказать реакцию на лекарства у раковых пациентов