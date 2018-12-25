Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС

"Враг, в частности, совершил обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Золотое-4 на Попаснянском направлении; опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении, а также вблизи города Авдеевка на Донецком направлении", – говорится в сводке.

В штабе ООС также отметили, что украинские военные подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. "Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в пресс-центре.