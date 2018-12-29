Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 субботы два раза нарушили режим прекращения огня.

Указано, что позиции украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе поселка Железное на Горловском направлении, а также в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.