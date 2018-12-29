29.12.2018
Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС
Источник: Корреспондент.net
В течение текущих суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 субботы два раза нарушили режим прекращения огня.
Указано, что позиции украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе поселка Железное на Горловском направлении, а также в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.
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