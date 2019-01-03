Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты в период с 00:00 до 18:00 среды один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В частности, указано, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе хутора Вольный на Луганском направлении.

"В результате обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - доложили в штабе ООС.

Там также заверили, что украинские военные продолжают "надежно контролировать противника на линии соприкосновения", соблюдая при этом условия полного прекращения огня.