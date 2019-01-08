Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в период с 00:00 до 18:00 зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

"Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - доложили в штабе ООС.

Как сообщалось, 7 января сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огняна Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.