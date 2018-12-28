Днем на Донбассе продолжали стрелять, есть раненые

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 пятницы шесть раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксированы два случая применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенных пунктов Новотошковское на Луганском и Гнутово на Мариупольском направлениях.

Также опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Болотное на Луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Славное, Тарамчук, Пески на Донецком направлении.

"В течение текущих суток ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - доложили в штабе ООС.