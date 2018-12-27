Днем на Донбассе продолжались обстрелы

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 четверга три раза нарушили режим прекращения огня.

Указано, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении, а также вблизи поселка Пищевик на Мариупольском направлении.

Также в районе поселка Водяное была зафиксирована работа вражеского снайпера.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.