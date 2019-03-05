Днем на Донбассе ранены двое военных

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 5 марта, по состоянию на 18:00 вторника сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Указано, что шесть раз на Донбассе сепаратисты применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения", - констатировали в штабе.