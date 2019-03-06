Днем на Донбассе снова стреляли из артиллерии

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 6 марта, по состоянию на 18:00 среды сепаратисты пять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе из артиллерийских систем и минометов.

Указано, что в целом запрещенное Минскими договоренностями вооружение днем было применено семь раз с расходом 100 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм.

"Потерь среди наших защитников нет", - доложили в штабе.