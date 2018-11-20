Днем на Донбассе сохранялась относительная тишина

Источник: Корреспондент.net

Днем во вторник, 20 ноября, по состоянию на 18:00 вдоль линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохранялась относительная тишина. Указано, что огневая активность сепаратистов отмечена на Донецком направлении только в районе населенного пункта Пески.

"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке. В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - доложили в штабе ООС.

Ранее днем на брифинсе спикер Минобороны сообщал, что сепаратисты с начала суток, 20 ноября, не открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил.