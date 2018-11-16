Днем на Донбассе стреляли из запрещенного оружия

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 16 ноября, по состоянию на 18:00 сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Отмечено, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкино.

Известно также, что у хутора Вольный были применены еще и минометы калибра 120 и 82 мм, которые запрещены Минскими договоренностями.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.