Днем на Донбассе стреляли из запрещенного оружия

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 31 января, в период с 00:00 до 18:00 четверга, сепаратисты два раза обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.

В частности, указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Север позиции украинских военных обстреляли вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и гранатометов.

В свою очередь в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов позиции ВСУ в районе населенного пункта Пески.

"В результате преступных обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - доложили в штабе ООС.