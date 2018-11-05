ДнепрАзот возобновляет работу

Источник: Корреспондент.net

Предприятие ДнепрАзот объявило о восстановлении работы цехов азотной группы.

Как сообщил генеральный директор предприятия Сергей Сидоров, "Днепразот пережил тяжелый капитальный ремонт, невозможность запустить завод из-за резкого повышения цен на газ, падения цены на выпускаемую продукцию, как результат – вынужденный простой и связанные с ним трудности".

"Несмотря на все препятствия, нестабильное финансовое положение и другие экономические сложности мы провели ряд программ, благодаря которым предприятие АО Днепразот выходит из вынужденного простоя и возобновляет работу азотной группы цехов", – заявил Сидоров.