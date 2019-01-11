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11.01.2019

"Днепропетровскгаз сбыт" сообщил 170 тыс. должникам о прекращении поставок газа

Источник: Українські новини

В течение 2018 года клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" почти в 1,5 раза увеличили неплатежи за газ. Общая задолженность жителей региона достигла 2,8 млрд грн. Самые большие суммы за потребленный природный газ задолжали богатые владельцы частных домовладений.

С начала года ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" разослал 170 443 письменных сообщений клиентам-должникам о прекращении поставок газа. По сравнению с 2017 годом эта цифра выросла на 11%. Больше всего предупреждений получили в Днипре и Кривом Роге. В случае непогашения долга после получения уведомления ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" прекращает поставки, инициирует отключение и взыскивает долг в судебном порядке.

На Днепропетровщине долги свыше 5 тыс. грн имеют 9400 бытовых потребителей, а более 10 тыс. грн - 800 клиентов. Рекордный долг за газ - 60 тыс. грн.

"Действующее законодательство предусматривает, что если потребитель систематически не платит и накапливает долги, компания-поставщик природного газа должна прекратить поставки газа и инициировать отключение газоснабжения. Первоначально мы направляем письменное уведомление о прекращении газоснабжения. Если же после этого долг не погашен, инициируем отключение и взыскание долга в судебном порядке", - отметила директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

При отключении за долги повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с прекращением и возобновлением газоснабжения.

Также обращаем внимание потребителей на то, что постановлением Кабинета Министров Украины приняты изменения в систему субсидирования, согласно которым потребителям прекращают начисления государственной помощи в случае неплатежей в течение двух месяцев.

Задолженность перед газоснабжающей компанией также имеет государственный бюджет по компенсации льгот и субсидий за использованные потребителями объемы природного газа и составляет 353 млн грн.           

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