"ДНР" ввела санкции против "ЛНР"

Источник: Українські новини

Так называемое правительство "ДНР" ввело санкции против "ЛНР", которые заключаются в запрете ввоза подакцизных товаров, а именно - водки и сигарет. Это следует из "постановления", принятого так называемым президиумом "совета министров "ДНР".

В "ДНР" решили "запретить ввоз на территорию "Донецкой Народной Республики" через места проведения контроля на административной границе "Донецкой Народной Республики" с "Луганской Народной Республикой" товаров подакцизной группы вне зависимости от страны происхождения (за исключением транзита на территорию Российской Федерации)".

Боевики также "постановили" в случае установления запретов и ограничений со стороны "ЛНР" на ввоз товаров с территории "ДНР" запретить ввоз тех же товаров с "ЛНР" на территорию "ДНР".

В частности о "постановлении" так называемого совета министров "ДНР" написал журналист Денис Казанский.

"Шутки про войну "ДНР" с "ЛНР" давно уже не шутки. Между "республиками" идет настоящая торговая война. Причем, в декабре 2017-го дошло до того, что в "ДНР" фактически ввели санкции против "ЛНР". 27 декабря вступило в силу постановление "совета министров ДНР", которым боевики Захарченко запретили ввоз подакцизных товаров с территории, подконтрольной боевикам Пасечника/Корнета. Так что никакой больше "Луга-новы" в Донецке не будет. Теперь водка и сигареты из Луганска в Донецке под запретом. Кроме того, донецкие боевики пообещали дать симметричный ответ зарвавшимся луганским выскочкам, если те будут запрещать на своей территории товары из "ДНР", - отметил Казанский.

По мнению журналиста, такое развитие событий подтверждает, что террористы на Донбассе воюют не за идею, а только прикрываются ею, ведь оккупировавши часть украинской территории, они умудрились разделить ее на два феодальных надела.

Также Казанский отмечает, что такой запрет вполне объясним, ведь водка и сигареты - выгодный бизнес, который банде главаря "ДНР" Александру Захарченко удалось подчинить себе, и ему не нужны конкуренты-бандиты из Луганска.

"Самое смешное, что против ненавистного Запада санкции пока в "ДНР" никто не вводил. То есть, скрепную водку "Луга-нова" из братского Луганска теперь в Донецк завозить нельзя, а всякие виски, егермайстеры, бехеровки из ненавистной Гейропы - без проблем. Все эти товары есть в донецких магазинах, хоть и не в том изобилии, как раньше. А луганская водка "Я помню, я горжусь" теперь под санкциями", - добавил Казанский.