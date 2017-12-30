"До конца 2017 года мы…": Итоги обещаний украинских политиков и чиновников

Источник: 112.ua

Обещания бывают разными. При этом обычные украинцы довольно часто обещают сами себе что-то сделать начиная с какого-то времени: "с понедельника я пойду в спортзал", "с нового года я займусь собой", "бегать начну в конце концов" или "устроюсь на хорошую работу".

Обещания политиков немного другие. Как правило, они обещают что-то сделать (или выполнить пункт своей предвыборной программы) до какого-то времени. Отсюда в основном и появляется "До конца года мы начнем строить новую жизнь".

Вот на этой формулировке – "до конца года" – мы и решили остановиться детальнее. И проследить за выполнением некоторых обещаний чего-то сделать "до конца 2017 года".

Что получилось в итоге – далее. Но для начала несколько уточнений для простоты дальнейшего чтения:

1) Мы не делали выводов. Работа состояла в том, чтобы собрать информацию об обещании конкретных людей сделать что-то "до конца 2017 года" и уточнить у ответственных, что получилось в итоге.

2) Некоторые из ведомств нам так и не ответили. Мы не обижаемся, просто констатируем факт. И оставляем за собой право подозревать, что либо не все гладко с выполнением обещаний либо в министерстве или ведомстве существует проблема с бюрократией и ответом на запрос вовремя.

А теперь к делу.

Возвращение золота скифов

Суть

Еще до аннексии Крыма в 2014 году ряд музеев полуострова (в том числе "Херсонес Таврический" и Симферопольский музей Тавриды) передали Нидерландам для выставки экспонаты так называемого скифского золота.

Речь идет о сотнях ценных предметов эпохи скифов, среди которых почетная грамота в честь древнего историка Сириска и скифское шатровое навершие в виде грифона.

Само собой, что после аннексии возник вопрос, куда эту коллекцию возвращать. За право возвращения начали "рубиться" представители Украины и России, и итогом этой "рубки" стало решение Окружного суда Амстердама, датированное декабрем 2016 года, согласно которому скифское золото решено вернуть Украине.

С того момента и начался долгий и трудный процесс возвращения экспонатов на украинскую территорию.

Что обещали

В декабре 2016 года министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил о том, что коллекцию должны вернуть в Украину до конца 2017 года.

Он уточнил, что процедура, предусмотренная законодательством Нидерландов, дает возможность второй стороне обжаловать решение суда в течение трех месяцев, добавив, что апелляционный суд "будет рассматривать жалобу по своему регламенту".

"Но я уверен, что у нас есть все шансы до конца следующего года увидеть уже на территории Украины нашу коллекцию", - отметил он.

Комментарии

Их не было. Запрос о прояснении ситуации со скифским золотом был отправлен, ответа в установленные законом сроки не последовало.

В пресс-службе министерства трубку никто не взял.

Тем временем

Пока готовился этот материал, появился комментарий министра культуры Украины Евгения Нищука касательно сроков возвращения скифского золота.

По его словам, рассмотрение апелляции России пройдет в феврале 2018 года. То есть раньше этого времени Украина коллекцию не увидит.

ВСУ и новая военная техника

Суть

Один из ключевых вопросов обеспечения Вооруженных сил во время войны – это поставки новой техники и вооружения.

Что обещали

В октябре во время вручения государственных наград военнослужащим в Житомирской области президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в 2017 году украинская армия получила более 1,3 тысячи единиц военной техники, а до конца года получит еще более тысячи.

Комментарии

В ответ на запрос в Министерстве обороны Украины сообщили, что по состоянию на 19 декабря 2017 года в армию поставлено более чем 2200 единиц основных образцов военной техники и вооружения.

До конца 2017 года в министерстве планируют поставки в армию еще около 500 единиц.

Строительство патронного завода в Украине

Суть

Еще одним важным вопросом обеспечения Вооруженных сил во время войны являются боеприпасы.

Что обещали

Начало строительства нового патронного завода в Киеве, на котором планируется производить все виды калибров – от отечественных стандартов до стандартов НАТО.

В интервью Delo.ua в ноябре 2017 года заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко сообщил, что закладка завода на мощностях одного из частных предприятий начнется "в ближайшее время", а калибр патронов, которые будут производить на заводе, варьируется от 5,45 до 14,5 мм.

Комментарии

МЭРТ в ответе на запрос сообщило следующее: производственные мощности планируют разместить на одном из предприятий "Укроборонпрома", хотя вариант с подключением к работе предприятий частного сектора рассматривается.

Пока переговоры о заводе продолжаются, "в случае согласия сторон оптимистический прогноз разворачивания такого производства – около года".

Украина и Шелковый путь

Суть

Новый Шелковый путь – концепция новой транспортной системы авторства Китая для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы. Украина должна участвовать.

Что обещали

Первый транзит по территории Украины в рамках нового Шелкового пути уже до конца 2017 года (также как один из вариантов называлось начало 2018 года).

Комментарии

В положенный срок их не поступило.

Дополнительные детали

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее сообщил, что с 1 ноября заложена нить графика поезда №1319/1320 по транзитному маршруту через Украину в рамках нового Шелкового пути.

Поезда в Европу

Суть

Частью развития "Укрзализныци" является создание и улучшение транспортных маршрутов в Европу.

Что обещали

Запуск до конца 2017 года двух новых поездов в Европу. В контексте появления безвиза и оттого улучшения условий для путешествий граждан Украины обещание не осталось незамеченным.

Речь идет о двух новых поездах в Вену (Австрия) и Будапешт (Венгрия), а также обновлении поезда, который курсирует из Одессы в Кишинев (Молдавия).

Комментарии

И Мининфраструктуры, и "Укрзализныця" в ответе на запрос сообщают о том, что в графике на 2017/2018 год предусмотрен новый беспересадочный вагон Киев – Будапешт – Вена в составе поездов 749/145/32519/140-147/32510/146/750.

Также сохранен беспересадочный вагон Львов – Будапешт в составе поездов 81/33 – 34/82.

"Охматдет"

Суть

Детская специализированная больница "Охматдет". И необходимость ее совершенствования.

Что обещали

На заседании Кабинета министров в июле этого года глава правительства Владимир Гройсман заявил о том, что до конца 2017 года в "Охматдете" откроют новый корпус.

Текущая ситуация и комментарии

Кабмин ввел в эксплуатацию первую очередь обновленного комплекса "Охматдет".

По плану первый в очереди – крупный лечебный комплекс площадью более 26 тыс. кв. м. Там будут располагаться системы МРТ и другое оборудование, которое позволит проводить сложнейшие процедуры детям разного возраста.

Мы собирались уточнить, не было ли проблем с запуском и полностью ли готов комплекс к приему пациентов, но ответа в установленные сроки не последовало.

Тем временем

Владимир Гройсман в Facebook сообщил, что прием пациентов в обновленном лечебном комплексе начнется в 2018 году.

Электронные услуги в Украине

Суть

Улучшение работы населения с документацией и прочим в век интернета. Подача справок, заполнение деклараций и прочее.

Что обещали

В сентябре этого года во время конференции Start Business Challenge премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что до конца 2017 года в Украине будут доступны около 100 электронных услуг.

На момент обещания доступных электронных услуг было 30.

Комментарии

На запрос о том, все ли получилось, нам ответил МЭРТ. В длинном ответе, в котором сначала перечислялись функции министерства, а потом описывались возможности гражданина Украины на данный момент, общее количество доступных электронных услуг не было подано.

Но мы посчитаем, нам не сложно.

1) Пользователь может заказать и получить в электронном виде 17 административных услуг (15 услуг МЭРТ в сфере внешнеэкономической и туризма и по одной услуге Госгеокадастра и Минприроды)

Плюс

2) Пользователь может записаться с помощью электронной очереди для получения паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу (10 услуг).

Допустим, плюс

3) 32 административные услуги, которые можно получить в электронной форме через гиперссылку. В МЭРТ уточнили, что эти услуги предоставляются через информационные системы органов госвласти.

Почему мы написали "допустим"? Потому что в ответе была оговорка, что системы в общий портал госуслуг не интегрированы.

Но даже с учетом этих 32-х цифра 100 не получается.

MobileID

Суть

Технология Mobile ID позволяет пользователям мобильной связи ставить электронные подписи к документам, осуществлять оплату услуг, получать доступ к защищенным электронным документам с помощью своего мобильного телефона.

Она предусматривает построение инфраструктуры взаимодействия между сетями мобильных операторов и различными электронными порталами путем с помощью специальных SIM-карт со встроенными алгоритмами идентификации.

Что обещали

В сентябре этого года Кабмин утвердил концепцию развития электронного управления на период до 2020 года, которая предусматривает введение системы мобильной идентификации MobileID до конца 2017 года.

Комментарии

Ответ Госагентства по вопросам электронного управления: официальный запуск MobileID – 26 декабря 2017 года.

С этой даты по 1 июня 2018 года будет проведена опытная эксплуатация для группы контрактных абонентов одного из украинских мобильных операторов.

За это время будет проверяться бесперебойность функционирования сервиса, взаимодействие с системами центра сертификации и возможность абонентов проводить идентификацию личности с использованием мобильного терминала и специальной SIM-карты.

МАФы в Киеве

Суть

Уже длительное время в Киеве идет борьба с незаконно установленными малыми архитектурными формами, проще говоря – ларьками.

Что обещали

Из интервью мэра столицы Виталия Кличко: по состоянию на август этого года в Киеве убрали больше тысячи незаконных МАФов, до конца 2017-го запланирован демонтаж еще 1,2 тыс.

Комментарии

Ответ КП "Київблагоустрій": С января по ноябрь этого года было демонтировано 1418 незаконно установленных МАФов.

По прогнозам, до конца года таких МАФов будет демонтировано более 1500 единиц. То есть до 2200 не дотягиваем.

Камеры наблюдения в Киеве

Суть

Установка системы наблюдения, включающей интеллектуальные камеры по программе "Безопасная столица". Что необходимо для улучшения ситуации с безопасностью украинцев в Киеве.

Что обещали

В октябре этого года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице до конца 2017-го в рамках программы "Безопасная столица" появится еще почти 2 тысячи камер.

"До конца года появится еще почти 2 тысячи интеллектуальных камер. Они уже дают эффект", - цитировала мэра его пресс-служба.

Комментарии

Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА ответил, что до конца текущего года планируется установка 1686 камер.

В 2018 году запланировано расширение системы видеонаблюдения и установка 3680 камер. Всего по состоянию на 14 декабря в столице уже было установлено 4129 камер.

Итого

Как и обещали, постарались обойтись без выводов. Ситуации получились разные – где-то планы или обещания не выполнены, где-то сделать задуманное удалось.

Факт лишь в том, что у украинских политиков и чиновников остается дурацкая привычка слишком часто обещать то, что в итоге сделать не получается (метро на Троещину могут вспомнить киевляне просто как пример).

Потому в 2018 году желаем простого: поменьше обещать, побольше делать. И обещать лишь то, в чем уверены.