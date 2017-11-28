Дочь Корнета сменила имя в соцсетях и открестилась от отношений с отцом

Источник: Українські новини

Дочь так называемого министра внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета – Марина – после огласки в СМИ сменила номера телефонов, не ходит в университет и поменяла имя в соцсетях на Саша Погорелова.

В разговоре с журналистами Корнет отказывается признавать, что является дочерью одного из главарей террористов. При этом подтверждает, что ее зовут Марина Игоревна Корнет и родом она из Луганска.

Девушка заявила журналистам, что ее родители разведены и она не поддерживает отношений со своим отцом.

На вопрос, поддерживает ли дочь террориста "ЛНР" эту "республику", она отметила, что в оккупированном Луганске у нее семья.

"Я езжу туда домой к маме и бабушке", - подчеркнула Корнет.

Как отмечают журналисты, все члены семьи Корнета сейчас далеко от отца.