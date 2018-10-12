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12.10.2018

Доходы бюджета выросли на 89 миллиардов - Минфин

Источник: Корреспондент.net

За три квартала 2018 года доходы госбюджета Украины выросли на 88,9 млрд гривен (на 15,2%) и составили 674,7 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что выполнение бюджета за этот период составляет 98,9%.

Такой рост, в частности, обусловлен увеличением поступлений от НДС с ввезенных товаров на 31,8 млрд грн и налога на прибыль предприятий на 26,2 млрд грн.

Впрочем, поступление в бюджет недовыполнено на 7,7 млрд грн. Это произошло, в частности, в результате недополучения дивидендов, начисленных на акции, акцизного налога, рентной платы при пользовании недрами, ввозной пошлины.

Доходы общего фонда госбюджета за январь-сентябрь равняются 609,1 млрд грн, что на 97,6 млрд грн (19,1%) больше, чем в прошлом году.

Больше всего средств в общий фонд госбюджета поступило от уплаты НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения (59,9 млрд грн), НДС с ввезенных товаров (208,6 млрд грн), налога на прибыль предприятий (74,4 млрд грн), налога и сбора на доходы физических лиц (65,6 млрд грн).

В то же время, уменьшились поступления от акцизного налога на 8,1 млрд грн (11,8%), а также от рентной платы за пользование недрами - на 9,1 млрд грн (25%) и ввозной пошлины - на 0,7 млрд грн (4,7%).

Объем возмещенного НДС за три квартала возрос на 10,1 млрд грн (11,5%) и составляет 97,6 млрд грн.

В Минфине отмечают, что расходы госбюджета за данный период составляли 680,6 млрд грн и без учета расходов на обслуживание долга возросли на 23,1% (на 111,5 млрд грн). При этом расходы на обслуживание государственного долга уменьшились на 2,3% (на 2 млрд грн) по сравнению с прошлогодними.

Из госбюджета в местные бюджеты было перечислено 255,9 млрд грн, из которых субвенции социальной защиты составляли 100,4 млрд грн.

 

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