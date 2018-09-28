Доходы и расходы украинцев за год выросли на 26%

Источник: Корреспондент.net

Во II квартале 2018 года доходы и расходы украинцев выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщает Госстат.

Отмечается, что расходы и сбережения украинцев также увеличились на 25,9%.

Доходы населения во II квартале 2018 года составили 758,6 млрд грн, расходы - 745,6 млрд грн. Таким образом, прирост сбережений составил 13 млрд грн.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 13 178,5 грн.