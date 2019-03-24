Доклад Мюллера: Трампа снова пугают импичментом

Источник: Корреспондент.net

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа не исключена в свете завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможного вмешательства России в американксие выборы 2016 года, заявил в воскресенье, 24 марта, в эфире телекомпании ABC председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

"Если в докладе Мюллера будут неопровержимые доказательства уголовной деятельности со стороны президента, то тогда Конгрессу потребуется рассмотреть вопрос о применении подобного средства. Если выдвижение обвинений в адрес Трампа будет предрешено", - отметил Шифф.

Он повторил позицию демократов в Конгрессе, заинтересованных в ознакомлении с самим докладом спецпрокурора без купюр, а не в изложении документа министром юстиции США Уильямом Барром. "Доказательная база позволит нам предметно обсудить, что все это значит для американского народа, какие риски создает нам президент, какие шаги должен сделать Конгресс для защиты страны. Но ввиду отсутствия фактов судить об этом пока нельзя", - подытожил глава комитета по разведке Палаты представителей.

Трамп, в свою очередь, рассчитывает на то, что министр юстиции, генеральный прокурор Уильям Барр справедливо и честно отразит ключевые выводы итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.