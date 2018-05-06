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06.05.2018

Доктор Фридрих Гааз причислен к лику блаженных

Источник: DW

Доктор Фридрих Йозеф Гааз (Friedrich Joseph Haass) причислен к лику блаженных. Церемония закрытия епархиальной стадии этого процесса состоялась в воскресенье, 6 мая, в кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве. Мессу провел католический митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци.

Процесс причисления Фридриха Йозефа Гааза к лику блаженных длился 20 лет.  Гааз родился 10 (24) августа 1780 года в семье аптекаря в городке Бад-Мюнстерайфель недалеко от Кельна, посещал курсы философии и математики в Йенском университете, а в Венском - окончил курс медицинских наук. В 1806 году Гааз приехал в Россию по приглашению князя Репина, которого он успешно вылечил в Вене.

"Святой доктор" Гааз лечил бедных и заключенных

Гааза назначили главным врачом Павловской больницы, в свободное время он лечил бедных в богадельнях и приютах, за что был награжден Владимирским крестом 4-й степени. В 1811 году Гааз опубликовал обширный труд, послуживший созданию курортных центров на Кавказе. После службы военным хирургом в российской армии он вернулся на родину.

Когда умер его отец, Гааз снова приехал в Россию, где сменил имя и стал Федором Петровичем. В 1825 году московский генерал-губернатор назначил доктора главой медицинской конторы. Затем Гааз стал членом Московского губернского тюремного комитета, а позже – главврачом московских тюрем. В результате его усилий в 1832 году открылась первая в России тюремная больница, в 1836 – школа для детей арестантов.

Фридрих Йозеф Гааз, которого в народе прозвали "святым доктором", умер 16 августа 1853 года в Москве. Неправительственная организация Германо-российский форум учредила премию имени Гааза, которую вручают общественным деятелям России и Германии за заслуги в развитии двусторонних отношений.

 

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