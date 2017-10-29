29.10.2017
Долг Януковича: Россия готова к переговорам
Источник: КорреспонденТ.net
Министр финансов России Антон Силуанов заявил об открытости к переговорам с Украиной по долгу в $3 млрд.
"Мы открыты к переговорам с украинскими коллегами. Основное условие — это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг — это 3 миллиарда долларов США. И наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов. Такие переговоры мы ведем", — сказал он.
Силуанов также выразил уверенность в том, что предложения по выполнению обязанностей украинской стороной будут найдены.
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