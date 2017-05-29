Долги по зарплате превысили два миллиарда гривен

Источник: КорреспонденТ.net

Долги по выплате заработной платы в Украине в апреле 2017 года выросла на 5,6% по сравнению с мартом и на 1 мая составила 2 млрд 185 млн гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По информации ведомства, с начала 2017 года задолженность по зарплате в стране выросла на 22%. При этом задолженность перед работниками экономически активных предприятий в апреле выросла на 10,4% – до 1 млрд 135 млн гривен.

На начало мая основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (74,6%), транспорт, почтовую и курьерскую деятельность (9,5%).

Почти половина долга образована на Донбассе – в Луганской (24,5%) и Донецкой (16,3%) областях.