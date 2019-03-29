Долги по зарплате за месяц уменьшились до 2,4 млрд гривен

Источник: Корреспондент.net

На 1 марта 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 6,4% по сравнению с 1 февралем до 2 446,768 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 марта 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 465,838 млн гривен, Луганской – 436,496 млн гривен и Сумской – 285,831 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.