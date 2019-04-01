Долги за коммуналку выросли на 7 млрд грн за месяц

Источник: Корреспондент.net

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля составила 69,4 млрд грн - на 6,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом в понедельник, 1 апреля, свидетельствуют данные Госстата.

Так, на конец февраля задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 33,0 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 22,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,4 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,3 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставку электрической энергии - 6,1 млрд грн

Средние начисления за ЖКУ на одного владельца лицевого счета в феврале 2019 года составили 2660,6 грн - меньше, чем в январе (2693,2 грн).