30.11.2018
Долги за коммуналку выросли на миллиард за месяц
Источник: Корреспондент.net
В октябре задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги выросла на миллиард гривен и составила 39,2 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Госуслужбы статистики.
По данным ведомства, на конец октября задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 18,0 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды - 10,2 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставки электрической энергии - 4,0 млрд грн.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в октябре 2018 года составили 871,7 грн.
Согласно данным Госстата, в октябре населением уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,1 млрд грн (77,5% начисленных за этот период сумм).
Отметим, на конец декабря 2017 года украинцы задолжали за коммуналку 32,3 млрд грн.
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