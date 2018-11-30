Долги за коммуналку выросли на миллиард за месяц

По данным ведомства, на конец октября задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 18,0 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды - 10,2 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставки электрической энергии - 4,0 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в октябре 2018 года составили 871,7 грн.

Согласно данным Госстата, в октябре населением уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,1 млрд грн (77,5% начисленных за этот период сумм).

Отметим, на конец декабря 2017 года украинцы задолжали за коммуналку 32,3 млрд грн.