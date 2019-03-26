Должникам грозят отменить монетизацию субсидий

Источник: Корреспондент.net

В Кабмине готовят изменения в порядок выплаты субсидий, в соответствии с которыми, субсидиантам, которые задерживают оплату коммунальных услуг, монетизированную субсидию вернут в безналичную форму. Об этом на брифинге во вторник, 26 марта, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Рева напомнил, что сейчас субсидия не назначается, если у домохозяйства есть месячная просрочка по ЖКУ, а после ее погашения субсидию могут возобновить.

"Думаю, мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - сказал он.

Рева добавил, что если по истечении этого периода выплаты нормализируются, субсидиант сможет опять перейти на денежную форму.

По мнению министра, такая система позволит установить эффективные отношения с субсидиантами.

Кроме того, Рева сообщил, что также планируется регламентировать ситуации, когда неуплата связана с доначислениями по газу в связи с решением суда. Такие просрочки не будут учитываться при назначении субсидии.