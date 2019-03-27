Должников переведут на безналичные субсидии: какая сумма долга попадает под изменения

Источник: Українські новини

Министерство социальной политики намерено переводить тех получателей субсидий наличными, которые имеют задолженность более 340 гривен дольше 1 месяца за оплату жилищно-коммунальных услуг, на безналичные субсидии.

"Я думаю, мы внесем изменение в постановление, и тот, кто допускал просрочку оплаты, имея на руках деньги, они будут на протяжении следующего года получать субсидии в безналичной форме. Потом, если все будет нормально, они могут перейти опять на наличную форму",- сказал он.

Рева ответил, что на данный момент, если у субсидианта есть задолженность более 340 гривен дольше 1 месяца, то до погашения долга субсидия на следующий период не будет назначена.

По его словам, Пенсионный фонд уже завершил выплату наличный субсидий за март, а Государственный Ощадный банк осуществил такие выплаты на 75%.