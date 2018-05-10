10.05.2018
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре
Источник: Українські новини
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут переговоры 12 июня в Сингапуре.
"Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ын пройдет в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать это особым днем для мира во всем мире!", - написал он.
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