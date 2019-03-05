Дональд Трамп объявил о продлении действия санкций США против Венесуэлы, введенных в 2015 году.

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении действия американских санкций против Венесуэлы, введенных в 2015 году.

Согласно документу, обстоятельства, описанные в приказе №13692 от 2015 года, "не улучшились и продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики США".

"Поэтому я продолжаю режим [санкций] чрезвычайного положения", - цитирует Трампа его пресс-служба.

Указано, что документ продолжает ограничительные меры в отношении Венесуэлы, введенные администрацией бывшего президента США Барака Обамы в марте 2015 года.

Ранее вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес заявил, что за последние три года прямые потери национальной экономики от финансовых санкций США составили $38 млрд. Из этой суммы $23 млрд - сокращение ВВП, а $15 млрд пришлось на потерю доходов от Citgo, "дочки" государственной нефтяной компании Venezuelan Petroleum, которая работает на территории США.

После этого Минфин США ввел санкции в отношении четырех венесуэльских губернаторов за поддержку президента Николаса Мадуро, причастность к "повсеместной коррупции" и к блокированию поставок гуманитарных грузов, которые должны были прибыть в страну 23 февраля.

Затем ограничительные меры были введены против шести руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы. Минфин США также посчитал их виновными в блокировании доставки американской гуманитарной помощи в страну.