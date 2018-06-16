Донбассу нужна переходная администрация - министр

Источник: Корреспондент.net

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш считает, что на Донбассе должна быть создана международная переходная администрация под мандатом ООН с военным и полицейским компонентами.

"Я предпочел даже другой термин. Это - не только миротворческая миссия, а это - так называемая транзитная комплексная администрация не только с военным компонентом, но и с гражданским", - сказал министр в комментарии Укринформу.

По словам Черныша, должен быть предусмотрен также полицейский компонент, который будет отвечать за охрану имущества, обеспечение правопорядка. Также необходимо внедрение гражданской администрации, которая будет заботиться о социальных, культурных, образовательных и других вопросах, а также заниматься вопросом так называемого транзитного правосудия.

"С такой концепцией согласны уже почти все страны, кроме одной - Российской Федерации. Они как раз и сводят миссию манипулятивными технологиями к защите кого-то, непонятно кого, и расположению ее на линии соприкосновения... Наша концепция - это постепенное управление территорией во всех сферах, конечно, с компонентом безопасности", - заявил министр.

Он отметил, что все компоненты должны внедряться почти одновременно: "Временная администрация берет от оккупационной администрации контроль. В течение переходного периода все согласуется с украинским законодательством. И затем постепенно возвращается под полный контроль Украинского государства, функционирование такого переходного периода должна обеспечить временная администрация".

На глобальном уровне, добавил Черныш, пока нужно соответствующее решение Совбеза ООН: "И здесь главное, чтобы все члены Совета Безопасности вышли с одной и той же моделью, которая будет действенной".

Общий мандат миссии должен утверждаться одной резолюцией Совбеза ООН.

"И этот общий мандат состоит из военного, полицейского и гражданского администрирования", - добавил чиновник.

По его словам, миссия для Украины должна быть похожей на миссию ООН в Хорватии - UNTAES.