Донецк отмечает День города и День шахтера
Источник: КорреспонденТ.net
Сегодня, в последнее воскресенье августа, в Донецке отмечают День города - ему исполнилось 148 лет. Также в этот день в Донецке и всей Украине традиционно отмечается День шахтера.
Праздничные салюты начали запускать в неподконтрольном Украине Донецке еще 26 августа. Основные торжества проходят в парке им. Щербакова и на площади им. Ленина.
Примечательно, что площади им. Ленина организована выставка коммунальной техники - представлены машины дорожно-строительной техники, городских служб, "полиции ДНР". В городе звучат песни о Донецке и России, композиции Григория Лепса, сообщают Новости Донбасса.
Дончане говорят, что в первый раз видят такую выставку.
"Было много у нас выставок, но чтобы любоваться водовозкой или ассенизаторскими машинами, или дорожными знаками – такого еще не было", – цитирует Сегодня жителя города Алексея.
Между тем на главной сцене Донецка в День города среди прочего играют джаз:
В парке Щербакова проходят выставки рисунков, ярмарка, развлекательные программы.