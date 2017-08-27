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27.08.2017

Донецк отмечает День города и День шахтера

Источник: КорреспонденТ.net

Сегодня, в последнее воскресенье августа, в Донецке отмечают День города - ему исполнилось 148 лет. Также в этот день в Донецке и всей Украине традиционно отмечается День шахтера.

Праздничные салюты начали запускать в неподконтрольном Украине Донецке еще 26 августа. Основные торжества проходят в парке им. Щербакова и на площади им. Ленина.

Примечательно, что площади им. Ленина организована выставка коммунальной техники - представлены машины дорожно-строительной техники, городских служб, "полиции ДНР". В городе звучат песни о Донецке и России, композиции Григория Лепса, сообщают Новости Донбасса. 

Дончане говорят, что в первый раз видят такую выставку.

 

"Было много у нас выставок, но чтобы любоваться водовозкой или ассенизаторскими машинами, или дорожными знаками – такого еще не было", – цитирует Сегодня жителя города Алексея.

Между тем на главной сцене Донецка в День города среди прочего играют джаз:

В парке Щербакова проходят выставки рисунков, ярмарка, развлекательные программы.

 
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