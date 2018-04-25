Доноры собрали для Сирии меньше денег, чем ожидалось

Источник: DW

Участники международной конференции стран-доноров собрали на помощь Сирии гораздо меньше денег, чем ожидалось. На форуме, который завершился в Брюсселе в среду, 25 апреля, государства-участники обещали выделить в помощь бедствующему населению Сирии в общей сложности 4,4 млрд долларов, причем четвертую часть этой суммы - 1 млрд евро - обещала предоставить Германия.

ООН и Евросоюз, организовавшие конференцию, надеялись, что 80 стран-участниц соберут в помощь Сирии хотя бы ту же сумму, что и в 2017 году, - 6 млрд долларов. Только в самой Сирии от гуманитарной помощи зависят 13 млн человек. В гуманитарных поставках нуждаются также миллионы сирийских беженцев в Турции, Ливане и Иордании.

Германия - крупнейший донор

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) ранее сообщил, что вдобавок к уже обещанному миллиарду евро, Германия может во второй половине 2018 года выделить на помощь Сирии еще 300 млн евро. Это может произойти, когда будет одобрен федеральный бюджет на 2018 год, отметил он. На конференции 2017 года Германия также была крупнейшим донором. В целом с начала гражданской войны в Сирии, ФРГ выделила в помощь населению этой страны уже 4,5 млрд евро.

Между тем Евросоюз призвал Россию и Иран активизировать усилия по выводу из тупика переговоров по урегулированию в Сирии под эгидой ООН. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини напомнила Москве и Тегерану об "особой ответственности" и призвала их усилить давление на официальный Дамаск, чтобы побудить его сесть за стол переговоров с оппозицией.