Дополнительные выходные в 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Источник: Українські новини

В 2019 году в календаре украинцев будет более десятка дополнительных выходных, предусмотренных как в честь государственных, так и религиозных праздников.

Всего в 2019 году украинцев ждет 11 дополнительных выходных, утвержденных законом о труде.

Январь

В январе украинцы будут отдыхать 1 числа (вторник) – в честь Нового года и 7 января (понедельник) – в честь празднования Рождества.

Более того, дополнительный выходной украинцев ждет еще и в этом году – 31 декабря (понедельник).

Март

Целый трехдневный уикенд придется и на первые весенние деньки. Международный женский день – 8 Марта выпадает на пятницу. В честь праздника предусмотрен официальный выходной, а за ним – суббота и воскресенье.

Апрель

В апреле дополнительный выходной выделен в честь праздника Пасхи, который выпадает на 28 апреля (воскресенье). Согласно закону, нерабочим днем будет и 29 апреля (понедельник).

Май

В мае украинцы будут отдыхать 2 дополнительных дня – в День труда -1 мая (среда) и День Победы – 9 мая (четверг).

Июнь

В июне дополнительный выходной предусмотрен к празднику Троицы – 16 июня (воскресенье). 17 июня (понедельник) также будет нерабочим.

Второй выходной – в День Конституции – 28 июня (пятница).

Август

В августе День Независимости подарит украинцам еще один тройной уикенд. Так как 24 августа припадает на субботу, выходной предусмотрен на понедельник, 26 августа.

Октябрь

Последние тройные выходные в 2019 году ожидаются в октябре. День защитника Украины – 14 октября, припадает на понедельник.

Декабрь

Завершающим праздником, для которого выделен официальный выходной, является католическое Рождество – 25 декабря (среда).