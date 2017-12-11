Допрос Авакова в суде по делу Януковича. Основные тезисы выступления министра

Источник: 112.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков стал вторым свидетелем за сегодня, который был допрошен в Оболонском суде в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. До этого в суде побывал Арсений Яценюк. Основные тезисы ответов министра на вопросы стороны обвинения, судей и адвокатов экс-президента читайте в нашей подборке.

О языке выступления

"Я дам свободные показания, но я прошу суд в соответствии с пунктом 4 давать показания на родном языке, которым удобно воспользоваться, - слобожанским языком, как его некоторые называют русским".

О визите в Крым

"Был лично с визитом в Крыму 24 февраля, точнее с 23 на 24 и вместе с Валентином Наливайченко (тогдашним главой СБУ, - ред.) имели возможность в тот момент посмотреть всю ситуацию детально. Начиная с ситуации после митинга крымскотатарского народа в Симферополе, мы отправились в сторону Севастополя, чтобы понять, куда же делся Янукович, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается осуществлять в дальнейшем свои функции. Это была ключевая задача моей поездки. Я летал туда не для того, чтоб, как принято говорить, "поймать Януковича, заковать его в кандалы и привезти, бросить на растерзание толпе", потому что у нас не было на тот момент ни соответствующих решений, функций, мы ехали для того, чтобы найти Януковича, я хотел иметь с ним как государственно назначенный функционер разговор. Надеялся, что Янукович вернется к исполнению своих обязанностей".

О последнем общении с Януковичем

"В конце 2010 года я находился в своем кабинете главы госадминистрации в Харькове, и Янукович позвонил мне по правительственной связи и спросил, почему я не поддерживаю его на президентских выборах. Я сказал, что мне нечего ему предложить. Он настаивал. Я еще раз сказал: "Мне нечего вам предложить, Виктор Федорович". А он предлагал мне встретиться. "Ну хорошо, - сказал он. - До свидания". "До свидания", - сказал я. На этом наше общение, к счастью, закончилось".

О скандальном письме Януковича

"Представляю себе, что в тот момент, когда Янукович принимал решение не подписывать договор об ассоциации с ЕС и вернулся из Вильнюса с отрицательным решением, несмотря на то, что значительная часть украинцев понимала этот вопрос иначе, то прежде всего, он боялся взаимоотношений личных, которые у него были с Путиным и его окружением, и, я думаю, что это вылилось в то, что под диктовку русских или по собственной глупости Янукович написал соответствующее письмо с призывом русских войти на территорию Украины и такое письмо передал".

О первых действиях на посту министра

"Первое, что я сделал, когда начал понимать ситуацию механизма, что происходит в министерстве (МВД, - ред.), как сделать так, чтобы кровопролитие на улицах города Киева было остановлено. Это я начал понимать, какая есть вертикаль отношений, с кем. Все это время мы никак не могли связаться с товарищем Януковичем ни по специальной связи, никаким другим образом. Из оперативной информации стало понятно, что он по каким-то причинам, своим личным, выехал из Донецка в сторону Крыма. Отсюда и было принято мною решение лететь в Крым и там с ним увидеться".

О выборе Януковича

"Янукович выбирал для себя, что выбрать – предательство Родины или собственную карьеру. Когда он увидел, что у него нет перспективы в Украине продолжать свою работу, то он решил вернуться сюда насильственным образом, в том числе отомстив украинскому народу, сдав украинский народ под танки РФ. И таких танков у нас, например, сейчас в Луганской и Донецкой областях 746 штук. Что, например, больше, чем танковое подразделение Великобритании".

О последствиях действий Януковича для Крыма

"Украина потеряла территорию Крыма, все граждане Украины, которые находятся в Крыму, находятся в чрезвычайно невыгодном для себя положении, когда ограничены в свободных правах, когда незаконно ограничены теперь законами РФ. Часть из них должна была покинуть территорию Крыму, часть из них подвергается уголовному преследованию, в том числе и в этот день, и вчера арестовывались крымскотатарские активисты, которые не признают нынешнюю власть Крыма. Мы имеем человеческие жертвы по всем этим необъявленным и объявленным войнам, порядка 15 тысяч человек".

О Донбассе

"Кроме Крыма мы имеем оккупированную территорию Луганской и Донецкой области. Официально 1,5 млн человек, которые вынуждены быть беженцами, а по неофициальным данным, такое количество людей в 2,5 млн. На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей мы видим, что люди не получают всех необходимых гражданских прав, мы не можем там регулярно обеспечить подачу воды, электроэнергии, потому что постоянно ведутся обстрелы. Мы не можем дать нормальное обеспечение людям в школе, права по документам. Если это та цена, которую Янукович платит, мстя украинцам, то это очень плохо".

Об объявлении себя в розыск Интерпола

"Это правда. Янукович, когда я отказал в 2010 году в поддержке на президентских выборах, дал команду своим подопечным и в том числе людям, которые находились в Харькове, и людям, которые находились в ГПУ, организовать на меня давление. После чего такое давление было организовано, дело инспирировано, меня объявили в международный розыск. После чего я был задержан итальянскими органами полиции, помещен в тюрьму предварительного заключения, где через 14 суток предстал перед судом. Суд заслушивал материалы дела, представленные Генпрокуратурой, и пришел к выводу, что данное дело есть политически мотивированным, и выпустил меня из-под стражи без всяких дополнительных компенсаций, залогов и ограничений. После этого дело было полностью закрыто".

О последствиях своего розыска в Украине

"Я вернулся в Украину, будучи избранным народным депутатом, данное дело было расследовано и закрыто ГПУ или областной прокуратурой, так как оно ничего не составляло".

О троллинге со стороны адвокатов

"Уважаемый (обращается к Виталию Сердюку, адвокату Януковича, - ред.), есть разница между вопросами и троллингом, я вас предупреждаю, что не буду терпеть этот троллинг... Видите, вы процессуально непосвященный. Министр давно не допрашивает,.. министр – общественный супервайзер и больше никто".

О финансировании Евромайдана

"Мандаринки покупали. Что еще? Продукты питания. Нет, деньгами никто ничего не финансировал. У меня не было таких возможностей. Торты привозил, не Roshen, харьковские. Бисквит, шоколад".

Об опасности для своей жизни

"Министр внутренних дел воюющей страны всегда находится под некоторой опасностью. Но не от этого производства (в отношении Януковича, - ред.), надеюсь".

Полное видео допроса Арсена Авакова смотрите здесь



