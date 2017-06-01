Дорн прочел стих об украинском паспорте

Источник: КорреспонденТ.net

Украинский певец Иван Дорн решил ответить на критику в его адрес и обвинения в предательстве стихом об украинском паспорте. На своей Facebook-странице артист опубликовал видеозапись, в которой он декламирует стих в сопровождении барабана.

"Пусть знают те, кто желал мне страстно

"Покойся с миром, Дорн Иван",

Со мной в гробу мой украинский паспорт

Спрятан во внутренний карман".

В подписи к видео идет короткая аннотация: "11.04.17 — ∞".

Известно, что 11 апреля Иван Дорн дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, ставшее скандальным. В нем артист назвал войну между Россией и Украиной "ссорой" и отметил, что она скоро закончится.