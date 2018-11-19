19.11.2018
Дорофеева шокировала фанатов сменой имиджа
Источник: Корреспондент.net
Солистка популярного музыкального коллектива Время и стекло заинтриговала снимками в кардинально новом образе. Фото появилось на странице певицы в Instagram.
На снимках Дорофеева позирует в черной одежде с обнаженным плечом. Но внимание поклонников звезды привлекла ее прическа. У Дорофеевой вместо привычных длинных светлых локонов – коричневое каре.
В таком амплуа певица появилась на шоу Танцы со звездами. Также Дорофеева опубликовала видео своего выступления.
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