Дорофеева шокировала фанатов сменой имиджа

Источник: Корреспондент.net

Солистка популярного музыкального коллектива Время и стекло заинтриговала снимками в кардинально новом образе. Фото появилось на странице певицы в Instagram.

На снимках Дорофеева позирует в черной одежде с обнаженным плечом. Но внимание поклонников звезды привлекла ее прическа. У Дорофеевой вместо привычных длинных светлых локонов – коричневое каре.

В таком амплуа певица появилась на шоу Танцы со звездами. Также Дорофеева опубликовала видео своего выступления.