Дороги Украины будут "спасать" от перегруженных фур

Источник: КорреспонденТ.net

До конца сентября на украинских дорогах установят 26 габаритно-весовых комплексов, а к концу года их количество возрастет до 78.

"Задача закупить весовые комплексы была поставлена перед Министерством инфраструктуры Украины еще в прошлом году. Однако проведенный тендер пришлось отменить и объявить снова. Теперь победитель, наконец, определен, и 26 габаритно-весовых комплексов должны появиться на дорогах Украины уже до конца сентября. А к концу года их должно быть приобретено 78", — отметил Гройсман.

Премьер также рассчитывает, что надлежащий весовой контроль будет способствовать тому, что новая культура отношения к украинским дорогам будет формироваться не только у тех, кто их строит и ремонтирует, но и у тех, кто ими пользуется, — у предпринимателей, владельцев фур и водителей.