Доступные лекарства: в список добавили 41 препарат

Источник: Корреспондент.net

Минздрав утвердил новый реестр препаратов программы Доступные лекарства, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой.

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения сообщает в понедельник, 5 февраля.

"В обновленный реестр лекарств вошло 239 препаратов 48 производителей, из которых 18 производителей украинских и 30 – иностранных. Напомним, ранее в программе участвовали 198 препаратов и 43 производителя. Обновленный реестр также был дополнен еще 2 действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа – Лозартан (11 препаратов) и Глибенкламид (3 препарата). Всего в программе 23 действующих вещества", – говорится в сообщении.

По сравнению с прежним перечнем в новом реестре стало на 24 позиции больше для пациентов, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 14 – для диабета II типа, на 3 – для лечения бронхиальной астмы.

В Минздраве отмечают, что расширение списка бесплатных препаратов дополнительно на 13 наименований произошло благодаря новому механизму ценообразования (дополнительные пять дней для фармкомпаний для снижения своих ценовых предложений).

Всего в новом реестре препаратов, участвующих в программе Доступные лекарства, насчитывается 239 торговых названий, из них 47 препаратов, которые на 100% будут возмещаться за государственный счет – бесплатных.