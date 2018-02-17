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17.02.2018

ДТЭК Донецкоблэнерго напоминает своим клиентам: реестр на субсидии формируется автоматически

Источник: ДТЭК

ДТЭК Донецкоблэнерго напоминает своим клиентам, что предоставлять копии ИНН в офис энергокомпании нет необходимости. Реестр на субсидии формируется компанией автоматически, на основании данных, предоставленных клиентами ранее, при заключении договора.

В эти дни наблюдается наплыв посетителей в Центрах обслуживания энергокомпании в городе Мариуполе. Ажиотаж связан с тем, что другие коммунальные предприятия Мариуполя требуют сейчас от своих клиентов предоставления заявления о согласии на обработку персональных данных и копии ИНН для заполнения реестров на субсидии. Клиенты ДТЭК Донецкоблэнерго, атакующие ЦОКи энергокомпании в эти дни, обеспокоены тем, как собираются их персональные данные для заполнения реестра объема потребленных ресурсов и предоставленных услуг.

Спешим заверить всех наших клиентов, что им нет необходимости идти в ЦОКи энергокомпании. При заключении договора они уже предоставляли свои ИНН и давали согласие на обработку своих персональных данных. Реестр будет сформирован автоматически и передан в соответствующую инстанцию. Так что при наличии действующего договора с энергокомпанией не стоит беспокоиться об отмене субсидии по причине не предоставленных данных.

Напомним, что данная процедура работает, если договор подписан с клиентом – собственником жилья. Если же договор заключен не на ваше имя, а вы являетесь собственником жилья и у вас есть права на субсидию, то его следует перезаключить. Это возможно сделать онлайн (все оформляется на сайте энергокомпании www.donetskoblenergo.dn.ua и после готовые документы можно забрать в ЦОК) либо договор можно оформить при посещении ЦОК. Для заключения договора необходимо иметь при себе паспорт, ИНН и документ, подтверждающий право собственности на жилье.

В случае возникновения дополнительных вопросов наша команда операторов круглосуточно  отвечает на электронные обращения клиентов в личных сообщениях на страничке энергокомпании в Фейсбуке. Также вы можете проконсультироваться в контакт-центре энергокомпании по номеру 0 800 500 473 (бесплатно с мобильных и городских телефонов на территории Украины).

                                                                                                                                                                     

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