ДТЭК намерен купить "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"

Источник: Українські новини

Группа ДТЭК планирует сконцентрировать 68,2949% акций Акционерного общества (АО) «Одессаоблэнерго» и 93,9978% Частного акционерного общества (ЧАО) "Киевоблэнерго".

3 января 2019 года Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ДТЭК Нефтегаз" (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договоры купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов.

"Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии. Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется Национальной комиссией государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В сегменте распределения электроэнергии группа ДТЭК работает в Киеве, Днепропетровской области и на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Компания обслуживает 3,5 млн домохозяйств и 90 тыс. предприятий.

Согласно данным НКРЭКУ, в 2017 году потери электроэнергии в сетях "Одессаоблэнерго" (13,7%) и "Киевоблэнерго" (17%) были гораздо выше, чем в распределительных компаниях "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Днепровские электросети" (7% и 4,6% соответственно).

Как сообщается на веб-сайте операционного холдинга "ДТЭК сети", занимающегося распределением электроэнергии, в 2018 году утвержденная инвестиционная программа предприятий холдинга превысила 1,2 млрд гривен.