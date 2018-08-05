ДТП на Буковине: есть жертвы, семь пострадавших

Источник: Корреспондент.net

Вблизи села Недобоевцы Хотинского района Черновицкой области случилось масштабное ДТП, в результате чего один человек погиб, еще семеро были госпитализированы. Авария произошла около 16.00 в воскресенье, 5 августа, сообщили в областной полиции.

Установлено, что двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel выехал на встречную полосу. Зацепив там микроавтобус Ford Transit, Opel лоб в лоб столкнулась с Volkswagen Caddy.

На момент столкновения в автомобиле Opel находились пятеро человек, а в Volkswagen Caddy – трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка.

От полученных в результате ДТП травм в реанимации скончался 60-летний водитель автомобиля Opel. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство.



