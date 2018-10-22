ДТП с Дизель шоу: водитель получил домашний арест

Источник: Корреспондент.net

Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка, которого обвиняют в совершении ДТП, в котором погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает Громадське радіо.

Манюк также обязан информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки.