ДТП с кортежем Порошенко: пострадавшего прооперировали, планируется еще одна операция

Восемь министров иностранных дел государств Европы не позволят теме аннексированного Крыма исчезнуть с международной повестки дня.

Украина будет отвечать критериям присоединения к Евросоюзу, в том числе в борьбе с коррупцией. Порошенко отметил свою заслугу в создании "независимой антикоррупционной инфраструктуры" в стране.

Аноним сообщил о минировании улицы Гагаринское плато, на которой расположено генконсульство России. На месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнической управления и кинологи.

В результате трагического случая погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения. Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней тяжести.

На работу аэропортов и морских торговых портов непогода не повлияла. Подразделения ГСЧС провели буксировку 99 автомобилей, в которых находилось 158 человек

Высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики в разговоре с президентом и премьер-министром Украины заявила о необходимости создания Антикоррупционного суда.

Народный депутат заявила, что генеральный прокурор Украины нарушил принцип презумпции невиновности. Поэтому она потребовала привлечь его к дисциплинарной ответственности и уволить с поста генпрокурора.

Генпрокурор заявил, что не только нашел общий язык с соучредителем компании, но и договорился о совместном плане действий на будущее.

По состоянию на 19 марта для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 276 694 человека

Сегодня последний день регистрации на ВНО-2018: заявки подали почти 300 тысяч человек

По каждому предприятию из списка будут определены сроки пошаговой подготовки к приватизации и самой продажи

Посол Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко заявляет, что заседание комиссии "Украина - НАТО" действительно находится под угрозой из-за блокирования Венгрией, но в то же время Президент Петр Порошенко все равно примет участие в июльском саммите НАТО, поскольку приглашен на него.

Российская энергокомпания "Газпром" признана виновной в нарушении украинского антимонопольного законодательства. С корпорации в пользу госбюджета Украины взыскано более 100 млн гривен.

В документах Генпрокуратуры, которые будут представлены в парламенте, описываются подробности теракта, который якобы планировала Савченко.

Разорвать дипломатические отношения в Россией потребовали во Львовском облсовете. Также для граждан Российской Федерации предлагается ввести визовой режим.

В Украине ожидается сильный снег, метели. В южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, а на Приазовье местами до 25-28 м/с.

Украина стремится как можно быстрее выполнить все требования для членства в НАТО и ЕС. План действий для этого он надеется получить до конца следующего года.

Теперь граждане РФ должны будут заблаговременно по электронным каналам сообщать органам власти Украины о намерении совершить поездку.

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на две копейки – до 26,36 грн/долл, курс в покупке также упал на две копейки до 26,30 грн/долл.

Лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик заявляет о том, что Украина должна срочно завершить земельную реформу, впрочем, по его мнению, действующая власть не имеет четкого плана по этому вопросу.

Он сообщил, что состояние пострадавшего стабильное, он по-прежнему находится в реанимации.

По его словам, операция была проведена на ноге.

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