21.03.2018
ДТП с кортежем Порошенко: пострадавшего прооперировали, планируется еще одна операция
Источник: Українські новини
Врачи прооперировали пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля из кортежа Президента Петра Порошенко, его ожидает еще одна операция.
Об этом Українським Новинам сообщил сотрудник 17-й больницы, где находится пострадавший.
По его словам, операция была проведена на ноге.
В ближайшее время ожидается еще одна операция.
Он сообщил, что состояние пострадавшего стабильное, он по-прежнему находится в реанимации.
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