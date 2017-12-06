ДТП в Харькове: в крови Зайцевой нашли кодеин

Источник: Корреспондент.net

В организме водителя автомобиля Lexus Елены Зайцевой, которую обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове с шестью погибшими, выявили вещества, содержащие кодеин. Об этом в среду, 6 декабря, рассказал начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Чиж, сообщает пресс-службаобластной полиции.

"В отношении участников аварии проведены психиатрическая, наркологическая и химическо-токсикологическая экспертизы. Согласно выводам исследований, в организме водителя автомобиля Lexus выявлены вещества, которые содержат кодеин. Сейчас на стадии завершения находятся 14 цитологических экспертиз по биологическим и цитологическим веществам, изъятым из автомобилей", – сказал Чиж.

По его словам, назначена автотехническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам ХНИИСЭ им. Бокариуса. Эксперты планируют закончить ее до 10 декабря этого года.